All'Olimpico c'è un pezzo di Champions: dove può fare male la Juventus alla Lazio

"Sono tutte finali, lo sento dall'inizio. Una partita importante, ma se vinci e poi perdi le altre due... tutti giocano per qualcosa e vogliono vincere, sono 3 partite uguali. Questa la più importante perché arriva prima": le parole di Igor Tudor nella conferenza stampa alla vigilia raccontano la consapevolezza ma anche la concentrazione. La Juventus sa che allo stadio Olimpico c'è un pezzo della prossima Champions League,Allo stesso tempo, però, i biancocelesti sono i diretti avversari per i bianconeri, ed entrambi cercano un riscatto: per la Lazio è la vittoria in casa, che manca, e per la Juve è quella in trasferta,I presupposti sono diversi, le risposte dovranno essere altrettante: il quarto posto è una condizione necessaria per questa Juventus e per la prossima.

Dove può fare male la Juventus alla Lazio

A partire dalla coppia inedita formata dagli esterni Alberto Costa e Timothy Weah , la Juventus può fare male alla Lazio su più fronti. I biancocelesti hanno mostrato, come i bianconeri, di avere difficoltà a mantenere il vantaggio, dunque sarà importante mantenere alta la concentrazione fino alla fine.Oltre a questo, gli uomini di Tudor possono sfruttare soprattutto le azioni in: i bianconeri sono la squadra che in Serie A ha segnato più goal da questa situazione, ben 10. La Juve può fare affidamento anche sue sulla sua importanza nel gioco verticale, infatti il centrocampista ha effettuato più passaggi in campionato di ogni altro centrocampista (2176).Insomma, i bianconeri hanno i mezzi per fare male alla Lazio, che è in un momento complicato dopo l'uscita dall'Europa League e fatica a trovare continuità.





