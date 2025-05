Capello: 'Ormai i giocatori si buttano per terra e sperano nel Var. Giusti i cambi di Tudor'

L'intervista

L'episodio di, la prestazione della Juventus e le scelte di. Di seguito, l'analisi di Lazio- di Fabio, a Gazzetta dello Sport.CHAMPIONS – "Adesso la Juventus deve pregare San Gasp per qualificarsi in Champions. La squadra di Tudor non dipende più da se stessa e ora rischia. Se Ranieri dà il colpo a Bergamo, diventa quarto da solo a due giornate dalla fine. Peccato per la Juventus, che paga l’ingenuità di Kalulu."MERITAVA LA JUVE – "Sì, la partita è stata rovinata dall’espulsione di Kalulu. La Juve è partita convinta, aveva creato diversi pericoli alla Lazio. I bianconeri pagano il gesto stupido di Kalulu. Ma ormai i giocatori si buttano per terra e sperano nel VAR, che purtroppo spesso li premia. In Inghilterra non lo avrebbero preso nemmeno in considerazione questo episodio. Il rosso del francese ha cambiato la gara e alla fine l’assedio della Lazio è stato premiato con il pareggio di Vecino al 96’."

COSA DIRE A KALULU – "A Kalulu cosa vuoi dire… Lo sa anche lui che ha combinato una stupidaggine. Senza quella sciocchezza penso che la Juventus avrebbe vinto, mi era piaciuta la squadra di Tudor fino a quel momento."ADZIC E CONCEICAO – "No, li ho trovati cambi sensati, niente di strano. Giusto mettere Gatti nel finale per difendere l’area e sfruttare i suoi centimetri. Il fatto che poi sia stato coinvolto nell’azione del pari è un altro discorso, ma la scelta l’ho trovata giusta. Oltretutto a fine partita ho sentito Tudor scusarsi con Adzic e Conceicao."