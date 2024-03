Lazio-Juve, il faccia a faccia Cambiaso-Allegri

Lazio-Juve, le immagini catturate di Cambiaso

Andreaè stato uno dei protagonisti di, ma non in positivo. Molti occhi erano puntati su di lui, soprattutto per capire come avrebbe interpretato quel ruolo da esterno nel tridente disegnato nella formazione iniziale.Ecco, di tridente se ne è visto poco.ha giocato, a tratti, da difensore aggiunto in fase di non possesso, poi è entrato dentro al campo, poi si è proposto da laterale più largo quando serviva spingere. Tanti compiti, nessuno svolto nella maniera migliore. In più, in fase di transizione dalla fase offensiva a quella difensiva, e viceversa, l’esterno è spesso stato in ritardo.Nella ripresa, Massimiliano Allegri decide di togliereper inserire. Ne segue, a bordocampo, un faccia a faccia tra allenatore e giocatore . Nulla di drammatico, ma il confronto è diretto e intenso e ognuno sembra voler dire la sua: da una parte le motivazioni del cambio, dall’altra la mancata comprensione di questo.C’è, però, anche un seguito. Le telecamere di Dazn, infatti, catturano Andreache, in panchina, scuote la testa e si lascia andare ad un sorriso. Diversi tifosi, sui social, l’hanno interpretato come una reazione al cambio, al non comprenderne il motivo. Difficile dirlo, impossibile sapere se tra quei seggiolini non sia volata una battuta estemporanea per allentare la tensione del match. In mezzo ai dubbi, però, una certezza c’è: tra le allegrate c’era anche la sua posizione e i suoi compiti e no, non ha funzionato.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.