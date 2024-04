Cambiaso-Allegri, la reazione al cambio

Andrea Cambiaso ti capisco pic.twitter.com/7anerW7mYf — Floriana (@floraa93) April 23, 2024

La Juventus è sotto 2-0 contro la Lazio e il nervosismo è al massimo in casa bianconera. Lo dimostra quanto successo tra Andrea Cambiaso e Massimiliano Allegri. L'esterno della Juve infatti è uscito al settantesimo minuto e non ha nascosto tutta la frustrazione per la situazione, come raccontato da Mediaset.In particolare, Cambiaso si è rivolto nei confronti di Allegri chiedendo calma. "Si però devi stare tranquillo mister", la frase pronunciata dal giocatore mentre stava tornando in panchina. Cambiaso poco prima aveva avuto una discussione anche con Orsato per un fallo fischiato. Di seguito il VIDEO in cui Allegri e Cambiaso si spiegano.