Lazio-Juventus, Baroni deve gestire i diffidati: rischia tre assenze pesanti con l'Inter

I biancocelesti diffidati per Lazio-Juventus

Ultime tre partite, tutte finali per la, che sabato ospiterà laper un vero e proprio scontro diretto in chiave Champions, ma poi la settimana successiva dovrà vedersela anche con l'poi chiudere la stagione con il Lecce.E già per il delicato match del 10 maggio Marco Baroni dovrà fare i conti anche con un aspetto da non sottovalutare, ovvero quello dei: sono ben quattro e non possono permettersi di saltare la sfida contro i nerazzurri. Tre su tutti:, a cui si aggiunge

Il caso di Pellegrini

I primi tre - come scrive Il Corriere dello Sport - sono irrinunciabili, per cui già sabato contro la Juventus non potranno prendere cartellini, altrimenti sarebbero out a San Siro. Il tecnico biancoceleste non ha fatto calcoli a Empoli, ha fatto giocare il centrocampista ex Verona e non gli farà di certo saltare i bianconeri.Pellegrini, da esiliato, è diventato titolarissimo dopo il ko di Nuno Tavares, che è praticamente guarito, ma non è pronto, non si è ancora allenato. Proverà a recuperare per la panchina contro la Juve, ma comunque la sensazione è che Pellegrini possa giocarle tutte o quasi fino alla fine. In ogni caso - aggiunge il quotidiano - deve frenare certe reazioni: a Empoli l'ex bianconero classe 1999 ha beccato il giallo e quasi ne ha rischiato un altro al momento del cambio. È stato Pedro a raccomandarsi con lui appena entrato in campo, invitandolo ad essere cauto.