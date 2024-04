Non è stata una scena come quella della giacca volata via a Carpi, diventata una delle sue immagini più celebri da allenatore della Juventus. Massimilianosi dirige verso il tunnel degli spogliatoi prima di tutti, come ha fatto tante altre volte dopo aver vinto una partita. Anche questa sconfitta, però, equivale praticamente a una vittoria, e con questo gesto chiude un altro capitolo emozionante: quello che questa volta porta la Juventus alla finale di Coppa Italia, il 15 maggio sempre all'Olimpico, e assicura la partecipazione alla Supercoppa della prossima stagione.