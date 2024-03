Lazio-Juventus, le scelte di Allegri: c'è il cambio modulo

Il modulo

che scenderà in campo contro la Lazio alle 18 questo pomeriggio. Oltre alla scelta di Mattia De Sciglio, che tornerà titolare dopo l'infortunio, il tecnico sorprende con cambiamenti inaspettati. Prima di tutto il modulo, che varierà rispetto a quello usato per tutta la stagione.Intanto, le novità riguarderanno i giocatori schierati da Allegri. In difesa, chance per Rugani con Gatti che partirà dalla panchina. A centrocampo invece insieme a Locatelli e Rabiot, dovrebbe esserci Fabio Miretti e non Weston Mckennie, rientrato dagli impegni con gli Stati Uniti. QUI TUTTA LA FORMAZIONE COMPLETA La Juventus dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, abbandonando quindi la difesa a tre utilizzata per l'intero campionato. Danilo e De Sciglio saranno i due terzini mentre Rugani e Bremer la coppia centrale. Chiesa partirà da sinistra mentre sulla corsia opposta, Allegri punta su Andrea Cambiaso da esterno offensivo.