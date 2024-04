Allegri infuriato: è questa l’immagine che restituisce Mediaset e il bordocampista Gianni Balzarini, al termine del primo tempo di Lazio-Juventus. In particolare, Massimiliano Allegri se l’è presa con Weston McKennie per il livello della sua prestazione nei primi 45’ e per i tanti palloni persi, soprattutto nel finale di parziale. Per questo, Allegri ha mandato a scaldare Fabio Miretti che potrebbe entrare dopo l’intervallo.