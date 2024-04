La Juventus è sotto all'Olimpico contro la Lazio che ha trovato il gol con Castellanos su calcio d'angolo. L'attaccante biancoceleste ha sovrastato Alex Sandro ma come segnalato da Mediaset, a far arrabbiare Massimiliano Allegri è quanto successo pochi secondi prima. Ovvero la palla persa da Federico Chiesa che si trovava in una posizione sbagliata del campo e ha concesso così un calcio d'angolo alla Lazio da cui poi è nata la rete.