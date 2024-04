In meno di quindici minuti, laha cambiato le carte in tavola al match dell'Olimpico, sbloccandolo con un gol che potrebbe rivelarsi fondamentale per le loro speranze di avanzare nella Coppa Italia. È stato Tatya siglare il gol, mostrando un salto deciso soprae concludendo con un colpo di testa preciso. La marcatura di Sandro è stata nuovamente sotto i riflettori, poiché questo errore si aggiunge a una serie di occasioni in cui ha commesso sbavature decisive negli ultimi anni. La reazione dei tifosi della Juventus sui social media è stata istantanea e intensa, con molti di loro esprimendo frustrazione e delusione per l'ennesimo errore difensivo che rischia di compromettere il vantaggio guadagnato all'andata.Clicca la gallery per leggere i commenti.