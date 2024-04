Juve, Alex Sandro è un problema

Secondo un'analisi proposta sull'edizione odierna de La Repubblica, nel caso specifico è stata intelligente anche la mossa di Igordi mettere un colpitore di testa molto forte nella zona di uno che nel fondamentale non eccelle. Il tema èfinito di nuovo nella bufera per l'errore marchiano con cui ieri sera - in un'altra partita che lo ha visto in grande difficoltà - si è fatto beffare dal Tatyin occasione del primo gol, spianando la strada alla rimonta dellaI tifosi della, neanche a dirlo, si sono subito scatenati sui social , esprimendo tutta la loro rabbia di fronte alla scelta di Massimilianodi puntare ancora una volta sul brasiliano - al passo di addio dopo una lunga parabola discendente - anzichè su Daniele, sostanzialmente sempre affidabile. Ed è proprio su questo punto che, anche nel day after con il pass per la finale diin tasca, viene da concentrare la riflessione. Perché il problema - più che in questo Alex Sandro in senso stretto, che ormai non è nemmeno più una "sorpresa" - sta proprio nella scelta del tecnico, che in varie occasioni anche di recente lo ha preferito ad altri compagni nonostante, almeno in gara, sia evidente che non riesce più, da tempo, a dare un contributo positivo alla squadra. Ci eravamo posti un problema simile anche un paio di mesi fa , in una situazione non troppo diversa nella sostanza: nel match perso contro il Napoli la "croce" era stata buttata sul giovane Josephche, gettato nella mischia in una fase delicatissima di gara, per un motivo non chiarissimo, aveva finito per causare il rigore poi decisivo per la vittoria degli azzurri. Inutile negarlo, non si dice un'eresia se si esprime preoccupazione per un possibile errore, magari ingenuo, di un classe 2005, che un allenatore, però, dovrebbe prevenire, anche solo per scongiurare conseguenze negative sul suo percorso di crescita. Cosa che evidentemente non riguarda Alex Sandro, per cui tuttavia il ragionamento può essere ripetuto in maniera analoga: