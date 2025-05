Lazio-Juventus, chance in vista per Alberto Costa? Dove può giocare e cosa cambia intorno a lui

La conferenza stampa – che certo non è stata avara di spunti e titoli -, e poi la partenza in direzione della Capitale. Domani a Roma, contro la, lasi gioca un bel pezzo della qualificazione alla prossima Champions League, che poi vuol dire anche un bel pezzo di futuro e programmazione. Del tipo: ci sarà bisogno di un nuovo aumento di capitale? Potrà essere un mercato da colpi importanti come Tonali o Osimhen? Insomma, in 90 minuti lasi gioca un pezzo di futuro e lo stesso vale per lo stesso IgorMa come ci arriva la compagine bianconera? Un po’ malconcia, un po’ ammaccata, ma non in emergenza. Recuperano e sono volati alla volta di Roma sia Vlahovic che Gatti; difficile però immaginarli nell’undici titolare. A proposito di formazione, scelte e ballottaggi, Tudor ha avuto la possibilità, nella rifinitura di questa mattina, di fare le ultime prove e prendere delle decisioni.

Lazio-Juve, tocca a Alberto Costa?

Lazio-Juve, le scelte

Lazio-Juve, la probabile formazione

Di Gregorio

Kalulu

Renato Veiga

Savona

Alberto Costa

Locatelli

Thuram

Weah

McKennie

Nico Gonzalez

Kolo Muani

Tra le idee di Tudor c’è quella di dare spazio ad Alberto Costa dal primo minuto del match contro la Lazio; sarebbe la prima da titolare per il portoghese. Negli occhi di molti resta l’occasione divorata contro il Bologna, in quelli di Tudor invece c’è la fisicità e le capacità atletiche di Costa. Perché lui e non Conceicao. La spiegazione si può ricercare nelle parole di Zaccagni: “l’esterno di Tudor deve essere di gamba e di fisico. Cerca il motore". Fisico e motore che Alberto Costa ha, mentre Conceicao ha caratteristiche decisamente differenti.Detto di Alberto Costa, favorito per la corsia di destra, come si muoverà la squadra intorno a lui? A difendere i pali Di Gregorio; linea difensiva a tre composta da Kalulu, Renato Veiga e Savona. A destra il giovane portoghese mentre si sposta sul lato mancino, per sostituire Cambiaso, Weah. In mezzo la coppia collaudata Thuram-Locatelli. A fare la spola tra i due di centrocampo e la trequarti, dove stazionerà Nico Gonzalez, ci sarà McKennie. Movimenti che permetteranno alla Juventus di ibridarsi tra 3-4-2-1 e un più compatto 3-5-2. In attacco ancora Kolo Muani.