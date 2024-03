Lazio-Juventus, se non per il blasone delle due squadre, potrebbe sembrare una partita con poco da dire in questa stagione: non è così. Nonostante un periodo scuro, i due club hanno degli obiettivi da raggiungere. I bianconeri non possono fallire la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono terzi e conservano ancora un buon margine di 8 punti sulla quinta in classifica: la Roma. Un posto tra le prime quattro sembrava essere una formalità per la Vecchia Signora fino a poche settimane fa. Adesso nulla appare più scontato, soprattutto con i giallorossi in crescita costante dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina. Allo ‘Stadio Olimpico’ sarà anche la prima panchina biancoceleste per Igor Tudor, chiamato a sostituire il dimissionario Maurizio Sarri e il tecnico ad interim, Giovanni Martusciello. Per il croato sarà subito uno scontro con il proprio passato: da calciatore ha vestito di bianconero dal 1998 al 2007. La Lazio arriva dal successo esterno sul campo del Frosinone e i posti che valgono l’Europa non sono poi così lontani. Bianconeri e biancocelesti hanno bisogno di chiudere al meglio, altrimenti la stagione rischierà di essere davvero pessima.Per i traders sono gli uomini di Massimiliano Allegri a partire leggermente con i favori dei pronostici.Tre punti per dare un indirizzo positivo a questa annata: Lazio e Juventus non possono sbagliare. Un successo dei biancocelesti è quotato da Betclic a 2.93, un pareggio a 3.02 ed una vittoria dei bianconeri a 2.45. L’Over 2.5 è quotato da Betclic 2.27, mentre l’Under 2.5 a 1.52.La scorsa stagione Lazio e Juventus si sono affrontate l’8 aprile 2023. In quell’occasione furono i biancocelesti ad uscire con i tre punti in tasca grazie al 2-1 finale. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 10.50. L’ipotesi considerata più probabile è invece l’1-1 che Betclic quota a 5.25. Lo 0-1 bianconero è invece dato da Betclic a 6.00.Nonostante una stagione altalenante, Ciro Immobile rimane l’uomo chiave per l’attacco biancoceleste. Una sua rete è quotata da Betclic a 2.95. Potrebbe essere anche la partita di Mattia Zaccagni: un suo gol è dato da Betclic a 4.50. La Juventus dovrà fare a meno dello squalificato Dušan Vlahović e dell’acciaccato Arkadiusz Milik. Al centro dell’attacco bianconero potrebbe esserci Moise Kean. Una rete dell’azzurro è quotata da Betclic a 3.90 (Sisal la quota a 3.50). Si attende anche una prova importante di Federico Chiesa: un suo gol è dato da Betclic a 3.90.