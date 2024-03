Lazio-Juve, i voti di Weah

In settimana di lui si è parlato tanto in chiave mercato , mentre si fa sempre più largo l'ipotesi di un suo addio già a fine stagione. Se ne parlerà nel prossimo futuro, ma intanto la certezza è che Timothyha deluso anche nel match tra, in cui è stato lanciato nella mischia al 18° minuto del secondo tempo con la speranza che potesse alzare il ritmo e il baricentro della squadra. Così non è stato."Non sfonda a destra", si limita a commentare Tuttosport, che gli attribuisce un 5 in pagella come Il Corriere dello Sport, che rincara la dose: "Tra i più colpevoli, un altro ingresso deludente, non porta pressione su Guendouzi. Dovrebbe aggiungere forza e dinamismo sulla fascia destra quando la Juve ritorna al 3-5-2". Stesso voto da parte de La Gazzetta dello Sport: "Al posto di Cambiaso, ma non è una scelta azzeccata. L'azzurro almeno "legge" le situazioni, lui corre e basta ma non ha il tempo per entrate nè per garantire difesa".