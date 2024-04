Una partita non semplice fino a questo momento per Dusan Vlahovic, che ha avuto una grande occasione ma è stato fermato da Mandas. L'attaccante serbo però non è felice della prestazione, soprattutto della squadra che non lo sta aiutando come vorrebbe. Come raccontato da Mediaset infatti, Vlahovic dopo un lancio lungo in cui non era rimasto isolato, si è girato con uno sguardo di rimprovero nei confronti dei compagni.