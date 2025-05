Lazio-Juve, una vittoria da... 60 milioni. Ecco perché

AFP via Getty Images

Quanto vale la vittoria contro la Lazio?

Stavolta non è solo uno slogan:La sfida di questa sera contro la Lazio, all’Olimpico, ha il sapore di uno spareggio senza ritorno. Non sarà una finale, come tiene a precisare il tecnico bianconero, ma l’atmosfera ci si avvicina parecchio. Perché in palio non c’è solo una vittoria: c’è unper la, dal valore stimato di almeno 60 milioni di euro per le casse del club. E soprattutto, c’è in ballo il destino dell’allenatore croato.Una vittoria significherebbe blindare il quarto posto e garantirsi un biglietto per l’Europa che conta, con tutto ciò che comporta in termini economici, tecnici e progettuali. Per Tudor, sarebbe il lasciapassare per il rinnovo automatico del contratto e, forse, la possibilità di proseguire la sua avventura sulla panchina bianconera. Ma in caso contrario, gli ultimi 180 minuti della Serie A diventerebbero un terno al lotto, con il rischio concreto di veder sfumare tutto.Il tecnico lo sa bene e si prepara al grande appuntamento come un giocatore di poker pronto all’all-in: mette in campo ogni risorsa a disposizione, incluso il recupero di Vlahovic per la panchina, e punta su un mix di fiducia, convinzione e consapevolezza. «Non è una finale – ha ribadito Tudor – ma è la più importante perché è la prima. Sappiamo di essere forti e crediamo nella qualificazione. Ma le parole contano poco: è il campo che deve parlare».Il verdetto arriverà sotto le luci dell’Olimpico, teatro di sogni e incubi. La Juventus è chiamata a scegliere la propria strada: Paradiso o Inferno.