Quella trasarà una sfida tra due delle squadre più in forma del momento. Un incrocio un po’ anomalo, visto che si giocherà di sabato sera per evitare partite nel giorno di Pasqua. I biancocelesti sono lanciatissimi con le loro cinque vittorie nelle ultime sei partite, ma non devono abbassare la guardia per evitare di venire risucchiati nel vortice delle squadre all’inseguimento.. Una partita al cardiopalma, che può portare una delle due squadre a obiettivi importanti e, per motivi diversi, difficilmente ipotizzabili poche giornate fa.si dividono molto, ma il fattore campo conta ancora e il fatto che si giochi a Roma porta a considerare la squadra di Mauriziocome leggermente favorita.- Siamo in quel momento del campionato in cui un pareggio serve poco a entrambe le squadre. Lazio e Juventus proveranno ad andare a caccia dei tre punti che consentirebbero ai biancocelesti di rafforzare il secondo posto e ai bianconeri di avvicinarsi al sesto. Una vittoria della Lazio è quotata da Betclic a 2.70, un pareggio a 2.98 ed un successo della Juventus a 2.90. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.50, mentre l’Under 2.5 a 2.48.- Lazio-Juventus è un grande classico del calcio italiano e negli anni passati è anche stata una sfida Scudetto. L’ultimo precedente tra le due squadre allo ‘Stadio Olimpico’ è datato 20 novembre 2021, con gli uomini di Massimiliano Allegri che si imposero per 0-2. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 14.00. L’ipotesi più probabile è l’1-1 finale che Betclic quota a 6.25. Un eventuale 1-0 dei laziali è quotato invece da Betclic a 7.50 (Sisal lo quota a 7.00).- L’ultima sfida allo ‘Stadio Olimpico’ fu decisa dalla doppietta su calcio di rigore di Leonardo Bonucci. Una rete del difensore è quotata da Betclic a 10.00. I bianconeri proveranno ad affidarsi alla vena realizzativa di Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. Un gol del serbo è quotato da Betclic a 3.50, mentre una rete dell’argentino a 4.00. Sponda Lazio, si attende il ritorno al gol di Ciro Immobile che Betclic quota a 3.50. Da tenere sempre d’occhio è anche Mattia Zaccagni, una sua rete è quotata da Betclic a 4.75.