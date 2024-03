Le parole dia Dazn:COSA HA PORTATO - Vorrei vedere tante cose su cui abbiamo lavorato sapendo che non sarà così e ci saranno dei difetti ma è normale abbiamo lavorato poco. Non si tratta solo id cambiamento di sistema o di stile, si pensa al cambiamento di tutto, del modo di ragionare, dopo 3 anni sono tanti dettagli. Ci vorrà tempo ma sono fiducioso, speriamo di vedere più cose possibili.LE SCELTE - L'idea era non far giocare i nazionali, poi Lazzari e Luis hanno avuto dei problemi. Tra 3 giorni c'è un'altra partita, ci sarà spazio per tutti. Sono i giocatori a decidere. Immobile? Taty ha fatto due gol all'ultima è giusto che parta.