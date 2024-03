Giorno di vigilia in casa. Sabato all'Olimpico arriva la Juventus e c'è l'esordio sulla panchina biancoceleste di Igoral posto di Maurizio Sarri. Il nuovo allenatore è pronto a cambiare sistema di gioco, passando al 3-4-2-1 con Immobile unica punta centrale supportato da Zaccagni e. Quest'ultimo è alle prese con un leggeto affaticamento muscolare che, in via precauzionale, non gli ha consentito di scendere in campo per la seduta di rifinitura svolta oggi a Formello.LE ALTERNATIVE - Le condizioni del 31enne centrocampista offensivo spagnolo non destano però particolare preoccupazione e Luis Alberto dovrebbe comunque giocare dall'inizio. Invece in caso di forfeit si scalda uno tra Pedro, Isaksen e Kamada. Invece il brasiliano Felipe Anderson, in scadenza di contratto a giugno e nel mirino della Juventus sul mercato, dovrebbe agire sulla fascia destra al posto di Lazzari, fermato da un fastidio muscolare al polpaccio sinistro.