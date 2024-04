"Tanta amarezza, siamo dispiaciuti. Facciamo i complimenti alla Juve, poi d'altra parte abbiamo fatto una grandissima gara, i ragazzi hanno dato tutto. Ci siamo andati vicini", le parole di Igor Tudor, allenatore della Lazio, in conferenza stampa."La squadra è mentalizzata dal primo giorno, è un bel gruppo che ha voglia di fare. Posso dire che tutta la squadra ha il comportamento giusto, anche quelli che entrano. Tutti ci alleniamo allo stesso modo, i cinque cambi sono importanti e possono cambiare la gara".SULLA JUVE - "Dall'altra parte c'era una squadra con una fisicità di livello mondiale. Ci abbiamo provato con i cambi, c'erano 3-4 giocatori con problemi muscolari perché in questo periodo stiamo spingendo tanto. La strada è questa, ci vuole la mentalità giusta in attacco e in difesa, purtroppo non è bastato. Ora ci prepariamo al meglio per sabato"."Forse dall'altra parte hanno anche accelerato, bisogna anche considerare gli avversari".