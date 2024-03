Il tecnico dellaIgorha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sulla- "Non mi sono fatto film prima della partita, ma se uno vuole lo può vedere in diretta. Bello vincere così, con un esterno che entra in area e segna, c'era poco tempo, c'erano tante cose da sistemare, siamo contenti".- "Marusic come Provedel con l'Atletico? Non esistono destino, fortuna e sfortuna, c'è solo il presente, il lavoro, la concentrazione. Sono contento per i ragazzi".- "Daichi ha fatto una gara importante, l'ho già detto e confermo che è adatto a questo calcio, può giocare in mediana e sulla trequarti, controlla la gara, ha intelligenza, voglia di soffrire".- "Possiamo crescere nell'attacco alla profondità, nei cross, nelle distanze e nell'intensità. Ci lavoreremo piano piano".- "Sapeva che sarebbe partito fuori, gli avevo parlato ed era giusto premiare la doppietta di Castellanos nella gara precedente. Il mio compito è aiutarli a soddisfare la loro sete di gol. Sono felice anche per come è entrato Ciro".- "Su certe cose posso solo esprimere la mia opinione, che è straordinaria sia a livello tecnico sia sulla sua mentalità e capacità fisica. Per me è un giocatore straordinario".- "Un gol da ala vera, dovevo arrivare io per fargli capire che non è un terzino basso".