Si è cocnlusa in questi istanti la prima frazione di gioco del big match dell'Olimpico tra Lazio e Juve. Le due squadre sono andate al riposo con il punteggio di 1-1, con la squadra di Sarri che è passata in vantaggio grazie ad una rete contestatissima di Milinkovic-Savic, raggiunto appena due minuti dopo grazie al decimo gol stagionale di. Lazio che ha comunque dominato per la prima mezz'ora, contro una Juve quasi mai pericolosa e in totale balia dell'avversario. Diverse le occasioni capitate ai biancocelesti, con le più nitide che sono finite sui piedi di Immobile e Milinkovic-Savic neutralizzate in maniera esemplare, rispettivamente da Szczesny e, autore quest'ultimo di un intervento prodigioso. Buona anche la prova di, che con personalità e dinamismo sta contenendo gli attacchi degli avversari. Ancora sottotono invece Dusan, poco partecipe alle manovre di gioco offensive della squadra. Nella Gallery seguente i Top e Flop del primo tempo.