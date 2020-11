2







di Cristiano Corbo

L'apertura di Bentancur, il guizzo di Cuadrado e la presenza di Cristiano Ronaldo, autore dell'1-0 bianconero all'intervallo. Non si scappa: si riparte sempre dal Bicho, dal fuoriclasse, da quel giocatore in grado di portare a casa 30 gol nelle ultime 25 partite di Serie A. Un'enormità, come la prestazione che sta fornendo Juan Cuadrado: assist a parte, il colombiano è in grado di cambiare il volto di questa squadra, di darle sicurezza sugli esterni e certezza di attacco. E' lui, il miglior amico degli attaccanti. Il contrario di Bonucci: tra i migliori nonostante gli straordinari a cui è stato chiamato. Nelle belle risposte dell'Olimpico, resiste però un flop: guardate la nostra gallery in basso.