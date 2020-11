Non la spazza, Paulo Dybala, proprio come fece Patrice Evra in quel Bayern Monaco-Juventus di Champions, che più di quattro anni dopo nessun tifoso bianconero ha ancora dimenticato. L'errore di leggerezza dell'argentino a pochi istanti dalla fine ha contribuito oggi al definitivo 1-1 contro la Lazio, e in queste ore sono in molti sui social a fare un paragone tra le due situazioni. Che dire poi di Federico Bernardeschi? La sua sta diventando davvero una maledizione: anche stavolta l'ingresso (al minuto 88) del carrarino prelude a un gol degli avversari. Sarà dura per lui sbloccarsi continuando a inanellare "coincidenze" del genere…