La Lazio si è vista sfuggire il colpo Kerkez, finito al Bornemouth nella giornata di ieri e che di conseguenza costringe il club capitolino a virare su altri obiettivi. L'alternativa Lotito ce l'ha in 'casa' e si chiama Luca Pellegrini. Il terzino, infatti, non rientra nei piani della Juve, che chiede una cifra di almeno 12 milioni di euro per il riscatto del cartellino. I biancocelesti però, stando a quanto riportato da Tuttosport, vorrebbero scendere su una cifra vicina agli 8 milioni di euro.