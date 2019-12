Amici da una vita, avversari in Arabia Saudita. La Supercoppa Lazio-Juve è una sfida nella sfida tra El Tucu Correa e Paulo Dybala. I due attaccanti, infatti, si conoscono da quando erano piccoli e si affrontavano nelle squadre giovanili in Argentina. Tra i due c'è gran rispetto e un grande rapporto d'amicizia. Tra qualche ora però verrà messo tutto in secondo piano, sul piatto c'è la Supercoppa.