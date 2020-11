Per l'ultimo quarto d'ora di Lazio-Juventus è entrato Paulo Dybala. E questo ce lo si aspettava. La cosa fuori dall'ordinario è stato il giocatore che è uscito dal campo per far posto alla Joya. Sarebbe dovuto essere Alvaro Morata, invece è stato Cristiano Ronaldo. Il motivo però non è tecnico, o almeno non solo: Ronaldo è stato costretto a uscire perché la sua caviglia destra ha subito un brutto colpo, per la precisione una pallonata ravvicinatissima. Luis Alberto ha tirato al volo, CR7 è andato in opposizione in salto, la palla calciata dal giocatore della Lazio ha "girato" la caviglia di Ronaldo. Ed ecco servita la sostituzione. Resta da capire se Pirlo stesse comunque meditando di far uscire il fuoriclasse portoghese, anche perché il giocatore non sembrava contentissimo di accomodarsi in panchina. Ma la cosa certa è che in panchina è stato messo il ghiaccio sulla caviglia di CR7...