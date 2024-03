Da"Domani sarà giornata di vigilia del match contro la Lazio e alle ore 11:00 Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa, in diretta come sempre su Juventus TV. Il programma prevede poi un allenamento pomeridiano della squadra, prima della partenza in direzione Roma".Come di consueto, su ilBianconero.com , la diretta testuale della conferenza e, a seguire, focus e approfondimenti sulle parole della vigilia di Massimiliano Allegri.