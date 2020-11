15









Scelte difficili, ma mirate. Contro la Lazio, la Juve ha la ghiotta occasione di recuperare punti preziosi in ottica scudetto. La partita con i biancocelesti è infatti un crocevia fondamentale per Pirlo e i suoi ragazzi: c'è bisogno di una dimostrazione di forza, di una vittoria netta sul campo di una squadra talentuosa e compatta come quella di Simone Inzaghi.



In tanti attendono un vero segnale dalla Juventus, che dovrà però fare a meno di giocatori importanti: innanzitutto Giorgio Chiellini, fermato dall'ennesimo stop muscolare che porterà ancora Bonucci agli straordinari e a Demiral l'immediato ritorno in campo. Poi Ramsey: resta ancora dubbia la data di rientro, nel mentre McKennie sarà il suo sostituto nel ruolo delicato di centrocampista offensivo. Non solo l'americano: altre due sorprese sono previste nell'undici titolare di Andrea Pirlo: guarda la nostra gallery in basso. DOVE VEDERLA - La partita è visibile sui canali DAZN.