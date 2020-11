Domani a ora di pranzo Lazio e Juventus incroceranno le loro strade sul terreno di gioco dell'Olimpico, dopo tante polemiche sui tamponi biancocelesti e le dichiarazioni di Claudio Lotito che hanno lasciato di stucco i più. Per Andrea Pirlo è il primo vero scontro diretto del suo campionato di esordio. Ecco a tal proposito cosa scrive Tuttosport: "Comunque vada, dopo domenica resteranno 31 partite da giocare e ci saranno dunque punti in abbondanza per riscrivere la classifica. Vincere all'Olimpico contro la Lazio però sarebbe come piazzare un pilastro nella squadra in costruzione di Pirlo, un'iniezione di entusiasmo e fiducia data da due fattori., cosa che finora ai bianconeri non è ancora riuscita, e curerebbe definitivamente la scottatura subita contro il Barcellona.".