La Juventus Primavera torna in campo contro la Lazio in trasferta. La squadra di Paolo Montero, reduce da tre sconfitte consecutive con 9 gol presi, proverà a riscattarsi e riprendere il cammino delle prime due giornate, in cui erano arrivati due successi. La Lazio attualmente la precede in classifica con quattro punti in più. Calcio d'inizio alle ore 13, segui su Il Bianconero la diretta testuale della partita.