La Juventus Primavera vince 2-1 contro la Lazio (QUI la cronaca della partita), rimane al quarto posto ma sale a -1 dalla Roma terza e fa un ulteriore passo verso i playoff. Senza Da Graca, Bonatti sceglie la coppia Chibozo-Sekulov e azzecca la scelta. Insufficiente la difesa, troppo disattenta in occasione del gol biancoceleste. Primo gol in bianconero per l'inglese Iling.



Garofani 6 - Sempre attento, è incolpevole sul gol subito. Bravo in un paio di occasioni a ​respingere gli attacchi biancocelesti.



Mulazzi 6 - Si perde troppo spesso Moro sulla fascia destra, molto meglio quando sale in zona offensiva.



Nzouango 5 - Quelle poche volte in cui la Lazio arriva in area bianconera lui rischia di affondare.



Riccio 5,5 - Lascia troppo spazio a Marino che lo salta facilmente e segna il gol del momentaneo pareggio.



Ntenda 5,5 - Soffre troppo da quella parte del campo, rischia anche l'espulsione per un tocco di mano.



Soule 6 - Prova ad accendere il match con le sue giocate, funziona solo a sprazzi.

(78' Turicchia sv)​



Barrenechea 6,5 - Giocatore fondamentale per la Juve: recupera palloni in fase difensiva e mette ordine in campo quando la squadra deve sistemarsi.

(78' Omic 7 - Entra subito in partita e sfiora due volte il gol che avrebbe chiuso la gara).



Miretti 6,5 - Sulla fascia sinistra va su e giù come un treno, e quando arriva sul fondo è sempre pericoloso. Finisce la partita con i crampi.



Iling 6,5 - L'uomo giusto al posto giusto: primo gol in bianconero, decisivo per la vittoria sulla Lazio.

(84' Fiumano sv)



Sekulov 6,5 - Non segna, ma è decisivo in occasione di entrambi i gol servendo due assist.



Chibozo 7,5 - Corre, sribbla, segna e lascia tutti a bocca aperta quando supera un avversario con una bicicletta. Chibozo è l'uomo-copertina della partita, è ovunque per più di un'ora, poi esce stremato.

(63' Cerri 6 - Inserito per tenere la squadra alta nell'ultima mezz'ora, lavora diversi palloni spalle alla porta per far rifiatare i compagni).



Bonatti (all.) 6,5 - Risponde alle vittorie delle prime tre conquistando tre punti fondamentali per la corsa alle semifinali-playoff. Senza Da Graca, ha indovinato le mosse Chibozo e Sekulov entrambi titolari e decisivi. Qualcosina da rivedere in difesa.