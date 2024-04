Lazio-Juventus, le parole di Perin

Mattia Perin ha parlato a Mediaset dopo Lazio-Juventus. "Prima della partita ho detto che nulla si ottiene senza sacrificio e un po' di sofferenza, noi siamo abituati a vivere con sofferenza alcune partite.""Quando ci mettono all'angolo tiriamo fuori il meglio di noi, questo dovremmo migliorarlo e dare il meglio anche prima. Il passaggio del turno era fondamentale per noi.""Non lo so, decisione del mister, io faccio il professionista e cerco di fare il meglio quando vengo chiamato in causa. La Juve è più grande di tutti noi, dobbiamo fare il meglio sia se si gioca sia se non si gioca. "