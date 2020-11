Alessandro Matri, ex centravanti di Lazio e soprattutto Juventus, attualmente braccio destro di Igli Tare nel club biancoceleste, ha parlato a Tuttosport anche di alcuni giocatori delle due squadre: "Ronaldo? Io sono umano, lui un extraterrestre. Ha un fisico pazzesco per avere 35 anni. Morata? Il colpo più azzeccato. Ma non sono stupito. Io ho giocato con Alvaro: è fortissimo. Le esperienze con Real Madrid, Chelsea e Atletico lo hanno migliorato. Il resto lo fa la testa. Si vede che alla Juventus è felice e sta bene: quello conta più di tutto. Alvaro ha ritrovato il suo habitat naturale ed è tornato al top! Immobile? Sempre stato determinato e segna con continuità da tanti anni: è un attaccante di livello mondiale. Forse l’attenzione per il Covid ha fatto passare in secondo piano che grazie a Ciro la Scarpa d’Oro è tornata in Italia. Non succedeva dagli exploit di Toni (2006) e Totti (2007). Eppure molti lo sottovalutano e lo criticano, soprattutto in Nazionale. Merita più rispetto."