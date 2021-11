per, gara valida per la 13^ giornata di Serie A in programma sabato 20 novembre alle 18.00. Al momento, infatti, sono già stati venduti 41.370 biglietti sui 52.975 disponibili, in base alle norme anti Covid che limitano la capienza al 75%. Esauriti in pochi giorni i tagliandi per il settore ospiti, tanto che la società biancoceleste ha deciso di destinare ai tifosi bianconeri anche parte della Curva Sud. La vendita sarà aperta fino al fischio d'inizio della gara.