Juve-Lazio, clima di tensione: lo stadium è diviso

Dopo i primi 45 minuti di Juventus-Lazio a vincere è il nervosismo che si respira all'Allianz Stadium. Tra i giocatori, come dimostra l'episodio che ha visto coinvolti Cambiaso e Vlahovic . Ma un nervosismo evidente anche nel pubblico che per l'ennesima volta si divide.Già intorno a metà del primo tempo le prime manifestazioni di malcontento da parte dei tifosi bianconeri. Come ogni volta che la squadra rallenta invece di provare a spingersi in avanti. E soprattutto rimane la forte spaccatura tra la curva Sud e il resto dello Stadium che a fine primo tempo fischia la Juve. "Pubblico di merda" la risposta dei tifosi più caldi contro il resto dei settori. Juventus-Lazio è 0-0 dopo i primi 45 minuti ma una certezza c'è già. Il clima dentro e fuori la squadra è sempre più teso.