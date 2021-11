Sul finire della partita tra Lazio e Juventus ci sono stati attimi di nervosismo, soprattutto legati ad alcune decisioni dell'arbitro non digerite dai biancocelesti. Che il post partita non sia stato dei più tranquilli emerge anche dal comunicato del Giudice Sportivo:SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABELLUCCI Claudio (Cagliari): per avere, al 27° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, protestato nei confronti dei componenti della panchina avversaria.COZZI Paolo (Sassuolo): per avere, al 27° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, protestato nei confronti dei componenti della panchina avversaria.