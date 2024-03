Ancora un Fabiopoco convincente, quello visto in. "Un tempo e una ventina di palloni: solo corsa a vuoto senza entrare mai in partita. Vecchio problema: bene nell'U21, etereo nella Juve, fuori dal gioco, fino al cambio" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 5 in pagella come Tuttosport: "Passo indietro: soffre il pressing laziale, come mostra il 67% di passaggi giusti". Arriva un 6, invece, da parte de Il Corriere dello Sport: "Gioca come al solito con attenzione e disciplina tattica, lavorando dei buoni palloni".