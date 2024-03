Le parole di Luca Marelli a Dazn:"Ci sono due situazioni da rivedere. Il primo episodio avviene intorno al 20' del primo tempo, quando Szczesny si scontra con Pedro dopo aver sbagliato un disimpegno. Correttamente lo spagnolo non accenna alla protesta nonostante l'episodio si presti. Bisogna capire chi tocca prima la palla, sembra che il portiere tocchi la palla con due dita della mano sinistra. Sul secondo episodio invece sono in disaccordo con il VAR. C'è una trattenuta netta di Bremer su Zaccagni nella ripresa, l'arbitro non poteva vedere perché stava seguendo l'azione ma è un episodio da VAR".