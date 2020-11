Claudio Marchisio non è solo un commentatore televisivo, ma anche social. L'ex Principino sta commentando su Twitter Lazio-Juventus con parole di elogio per diversi elementi bianconeri, soprattutto i terzini. Nell'occasione della rete di Crostiano Ronaldo, Marchisio ha infatti scritto "Sempre Ronaldo, ma grandissimo Cuadrado" (il colombiano ha fornito l'assist per il gol). Poi nell'occasione del tiro fuori di poco di CR7, Marchisio ha tessuto le doti di Morata, per come ha condotto il contropiede, e di Danilo, autore di un "intervento pulito ed elegante".

Qua sotto potete leggere tutti i tweet di commento di Marchisio su Lazio-Juve