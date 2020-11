Serie A, Lazio-Juventus: Pirlo in casa Inzaghi da favorito. Atalanta-Inter, equilibrio con vista sul «2»



06 novembre 2020 – Nella stagione scorsa è stato a lungo il duello scudetto, almeno fino alla pausa per il lockdown primaverile. Domenica, alle 12.30 all'Olimpico, tornano a incontrarsi Lazio e Juventus, reduci da una partenza in campionato non priva di problemi. Le quote Stanleybet.it si orientano sul «2» della Juventus, dato a 1,99, mentre la vittoria della Lazio vale 3,45. Le tre sfide dell'annata scorsa, però, vedono la prevalenza dei biancocelesti, che hanno vinto le prime due con identico punteggio, 3-1, prima all'Olimpico in campionato, poi a Ryad in Supercoppa. La Juve ha risposto con il successo per 2-1 in casa, nel finale di campionato. Il bilancio delle ultimi dieci incroci ufficiali è piuttosto equilibrato, con sei vittorie juventine e 4 laziali. Illustre assente, il pareggio, che in campionato manca dal gennaio 2014 e che domani si gioca a 3,70. Match tendenzialmente da Over, sempre uscito nelle ultime quattro sfide e dato a 1,60.