Tredicesima giornata di Serie A: la Juve è di scena all'Olimpico di Roma, dove affronta la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Sarà una sfida già importante, se non determinante, per i bianconeri: in ottica Champions League, una vittoria rilancerebbe le ambizioni degli uomini di Allegri. In caso di sconfitta, il cammino si farebbe davvero complicato.La gara è in diretta su DAZN a partire dalle 17.30. Su IlBianconero.com, diretta testuale, con commenti e pagelle, oltre a tutte le voci dall'Olimpico.Tanti assenti per la Juventus, che deve fare a meno di Ramsey, Dybala, De Sciglio, Chiellini e Bernardeschi. Ecco le scelte di Allegri nella gallery dedicata.