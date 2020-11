La Juventus è all'Olimpico per giocare contro la Lazio nella partita dell'ora di pranzo domenicale di questa 7^ giornata di Serie A. È una gara che si disputa in un clima molto particolare, con le polemiche sul caos tamponi in casa Lazio. Ma adesso è ora di giocare, si parla di campo. Ed è ora di entrare in clima con le immagini, sia foto che video, pubblicati dalla Juve sui propri canali social ufficiali. Bellissime panoramiche dello stadio della capitale, l'ingresso nell'impianto dei giocatori bianconeri, la rifinitura e non solo...

Potete seguire Lazio-Juve anche in live testuale qua su Ilbianconero.com con tutti gli approfondimenti