C'è una Juve prima dei cambi e una Juve dopo i cambi di Andrea Pirlo. Del resto, ce n'è anche una che tiene duro per oltre 93 minuti e l'ultima, la più ingenua, che in soli 15 secondi si fa crollare addosso il castello di certezze costruito a mo' di fortino all'Olimpico di Roma. Qual è la vera Juve, allora? Per i quotidiani, tutto quello che è stato mostrato a Roma non va messo in secondo piano: anzi, è l'immagine di una squadra forte, in salute, che segue davvero i dettami del tecnico. Però... però crolla anche per propri demeriti, per quell'incapacità (già mostrata altrove) di chiudere la partita e di salvaguardare punti pesantissimi. Ecco i voti dei quotidiani: sono nella nostra gallery dedicata.