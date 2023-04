La Juve cade contro la Lazio. Nel match dell'Olimpico, i bianconeri perdono 2-1 contro i biancocelesti in una gara strana e condizionata da molti episodi. Una Juve che non è quasi mai riuscita a prendere in mano le redini della gara, che aveva anche trovato il pareggio con Rabiot, tra i migliori insieme a Bremer, e che però è tornato sotto nella ripresa. Una serata in cui spicca Di Maria, per qualità, e idee, ma con diversi bocciati in casa bianconera. Eccoli tutti.Nella nostra gallery tutti i voti dei quotidiani.