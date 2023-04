C'è un focus anche suinelle statistiche diffuse dallain vista della sfida di questa sera contro la. In questo campionato nessuna squadra ha subito meno reti con questo fondamentale rispetto a quella biancoceleste (due), mentre solo il Napoli (15) ha segnato più dei bianconeri (10) in questo modo. Chissà che tra qualche ora i numeri non possano essere aggiornati...