Si accendono i riflettori dello stadio Olimpico di Roma dove la Juventus di Massimiliano Allegri affronta la Lazio di Maurizio Sarri. L'arbitro della gara è Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato al Var da Irrati e all'Avar da Zufferli, Cecconi e Bercigli saranno gli assistenti, mentre il quarto uomo sarà Giua. Sono 15 le sfide dirette da Di Bello con la Juventus in campo: lo score è di 11 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta. Non sarà della gara Moise Kean, squalificato. Di seguito gli episodi da moviola:56'- tris della Lazio con Zaccagni ma è in fuorigioco, gol annullato dall'assistente che ha alzato la bandierina53'- Torna in vantaggio la Lazio con Zaccagni, posizione regolare, gol valido50'- Ammonito Cuadrado per fallo su Zaccagni, non era diffidatoINTERVALLO45'- Ammonito anche Manuel Locatelli per un fallo ai danni di Milinkovic-Savic45'- Ammonito Alex Sandro, era diffidato38'- Gol di Milinkvovic-Savic, protesta la Lazio per un fallo su Alex Sandro, proteste dei bianconeri, espulso un componente della panchina bianconera ed ammonito Bonucci per proteste.10'- Calcio di punizione per la Lazio, fallo di mano di CuadradoCALCIO D'INIZIO.