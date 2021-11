Giornata numero 13 di Serie A TIM: all'Olimpico di Roma va in scena, un nuovo faccia a faccia tra Maurizio Sarri e i bianconeri. Con un passato decisamente singolare.Analizziamo in diretta tutti gli episodi arbitrali del match.42' - Scappa Kulusevski, lo atterra Hysaj: per l'arbitro è giallo. Giusto.27' - Fallo tattico di Cuadrado su Hysaj: giallo giusto.10' Scontro tra Locatelli e Pedro in area di rigore: il contatto è debole, lo spagnolo non protesta neanche.1' Calcio d'inizioEcco la squadra designata.Sabato 20/11 h. 18.00DI BELLOBERCIGLI – BERTIIV: PATERNAVAR: BANTIAVAR: BINDONI