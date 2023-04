, che in Lazio-Juve fatica e condiziona il risultato finale, con la sconfitta bianconera. E prende 4.5 sia sul Corriere dello Sport che sulla Gazzetta. Ecco le moviole dei giornali di oggi:Tuttosport: "Irregolare il gol laziale per la spinta.La direzione dell’arbitro Di Bello è fortemente condizionata dalla decisione di convalidare la rete del momentaneo 1-0 a Milinkovic-Savic. Il serbo insacca da pochi passi dopo essersi divincolato dalla marcatura di Alex Sandro con una spinta: l’entità non è clamorosa, ma il gesto è evidente, intenzionale e soprattutto perpetrato con un tempismo che arreca un chiaro danno al difensore brasiliano, così sbilanciato. Abbaglio in avvio, quando il fischietto di Brindisi concede una punizione pericolosa alla Lazio per un tocco di mano di Locatelli che invece controlla nitidamente di spalla, graziato Cuadrado che rischia a più riprese il primo giallo e poi anche il secondo nella ripresa. Annullato per evidente offside il 3-1 di Zaccagni, timide proteste bianconere nel finale per un contatto Chiesa-Milinkovic in area".