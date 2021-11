L'infortunio di Paulo Dybala potrebbe essere un modo, per Massimiliano Allegri, di lanciare Dejan Kulusevski e fornirgli, magari anche nel suo ruolo naturale di ala destra, l'occasione dal primo minuto. Ma l'allenatore della Juventus non sembra intenzionato ancora a offrire questa grande chance al 21enne svedese, peraltro in odore di mercato in uscita. Contro la Lazio, oggi alle 18, Allegri pare infatti intenzionato a confermare il 4-4-2 con Chiesa accanto a Morata e Cuadrado-Rabiot come esterni.